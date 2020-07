Tchad : un projet de valorisation et de transformation des produits locaux au Guéra

L'objectif de cette descente s'inscrit dans le cadre de la valorisation des produits locaux et l'amélioration des régimes alimentaires dans la province du Guéra, particulièrement en faveur des femmes, des jeunes et des familles vulnérables en milieu rural et urbain.



Pour Halimé Abdoulaye, la représentante du groupement Chadjana 1 de Dokatchi, l'initiation à travers la valorisation des produits locaux et l'amélioration des régimes alimentaires est bénéfique, surtout quand la population s'intéresse beaucoup plus sur la transformation des produits pour une meilleure conception alimentaire.



Elle se dit fière à travers cette nouvelle donne qui pourra être utile concernant la valorisation des produits.



Daoud Hamdan, président du groupement de Djoukoulkouli, se réjouit de cette nouvelle technique et promet que cela leur permettra de transmettre ces connaissances aux autres membres afin d'en bénéficier d'avantage.



Le suivi sera fait dans les jours à venir pour une amélioration avantageuse de ces produits locaux.