Tchad : un projet lancé pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique

Le ministre de l'Environnement et de la Pêche a lancé jeudi le projet de renforcement des capacités pour le développement du système national de mesurage, de reportage et de vérification (MRV) et le développement des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN).



Les partenaires du Tchad ont participé virtuellement à la cérémonie de lancement. Le projet est financé à hauteur de 170.000 dollars US (94,7 millions Fcfa) pour sa phase pilote d'une année.



L'implémentation du projet au Tchad se fera respectivement par deux cabinets internationaux, GHGMI basé à Washington et CIEPA basé à Paris, avec l'appui de trois consultants nationaux (spécialisés en énergie, forêts et agriculture), explique le directeur technique du ministère de l'Environnement et de la Pêche, Mahamat Abdoulaye Issa.