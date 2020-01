Tchad : un projet pour conserver le patrimoine saharien du Borkou et du Tibesti.

Un atelier de lancement du projet d'appui à la gestion des lacs d'Ounianga et à la conservation du patrimoine saharien du Borkou et du Tibesti a été organisé jeudi par le consortium SOS Sahel International dans la province du Borkou.



La séance a eu lieu en présence du gouverneur de la province, le général de division Ali Maïdé Kebir.



Ce projet vise à renforcer la gestion concertée des aires protégées notamment les lacs d'Ounianga, valoriser et améliorer la gestion des écosystèmes fragiles des palmeraies de Faya et de Kirdimi, et améliorer les connaissances du patrimoine de Tibesti au profit de la population de cette province.



Le directeur exécutif de SOS Sahel International Adam Kouloufou a fait comprendre que ce projet est une occasion pour le consortium de mettre le pied dans la zone Nord qui est restée longtemps vierge des interventions de la part des ONG.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ali Maïdé Kebir, a déclaré que la mise sur pied de ce projet permettra l'opérationnalisation et la mise en oeuvre du plan de gestion des lacs d'Ounianga auquel le gouvernement du Tchad et ses partenaires ont fourni d'énormes efforts afin d'inscrire ces sites sur le plan mondial.