Tchad : un projet pour faciliter le dialogue intercommunautaire et interreligieux au Sila

Goz Beida - L'association pour le développement de Sila (ADS) a organisé lundi un atelier de lancement et de planification communautaire d'un projet visant à promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique pour un développement durable.



Dans le cadre du projet, un appel à propositions a été émis, axé sur la facilitation du processus de dialogue multi-acteurs sur les questions liées au dialogue intercommunautaire et interreligieux autour d'enjeux liés à la gouvernance, la cohésion sociale et la consolidation de la paix.



Le secrétaire général de la province de Sila, Bakounou Jacob Vidakna, s'est félicité du lancement du projet et a appelé à une implication active de tous les acteurs.