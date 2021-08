Tchad : un projet pour habiliter les jeunes vulnérables du centre du pays face à la migration

L'Organisation internationale des migrations (OIM) a organisé vendredi à Ati, un atelier de restitution sur les profils de certaines localités dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à "habiliter les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix".



Le projet est conjointement mise en œuvre par l'OIM et le Programme alimentaire mondial (PAM) dans les provinces du Bourkou, Bar El-Gazel et le Batha.



Les membres des comités provinciaux d'actions, préfets, maires, chefs des localités profilées, associations des jeunes et le PAM ont pris part à l'atelier.



Le profilage des localités vise à recueillir des informations sur les jeunes qui partent vers le nord, en dehors des chefs-lieux des provinces du Bourkou, Bar El-Gazel et le Batha.



Ouvrant les travaux, le sous-préfet d'Ati rural, Ali Amine, a souligné que ce projet permettra aux femmes et jeunes de mieux connaître les risques de la migration et de s'engager dans la vie socio-économique de leurs communautés.