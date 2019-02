Tchad : un projet pour renforcer les pasteurs et agro-pasteurs du Wadi Fira

Le projet de renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs a été lancé le 22 février à Biltine, dans la province du Wadi Fira. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du secrétaire général provincial, Domro Toussekreo.



Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable face aux effets du changement climatique dans la province. Il est financé par le gouvernement allemand à hauteur de 2,5 millions euros. L'exécution du projet va s'étaler sur 27 mois dans les sous-préfectures de Mata, Kolonga et Guéreda.



Il devrait également permettre de soutenir la production animale, de rehausser le niveau de nutrition ainsi que la diversification des sources de revenus.



Le chef de base du projet à Biltine, Aristide Youmogo, a expliqué que "ce projet appui les actions du gouvernement allant dans le sens de la résilence et le développement durable."



"Au nom des autorités, je tiens a exprimer ma profonde reconnaissance aux nations européennes pour la démonstration de cette solidarité internationale agissante", a déclaré le secrétaire général provincial du Wadi Fira, Domro Toussekreo. Il a assuré de l'implication de tous les acteurs afin de garantir le succès du projet.