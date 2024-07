Tchad : un puits communautaire construit par les Forces françaises à Abéché

Le 3ème adjoint au maire de la ville d’Abéché a procédé le 1er juillet 2024, au quartier Kamina Hayal Matar, à l'inauguration d'un puits communautaire. Financé à hauteur de 25 millions FCFA par les Forces françaises au Sahel, et exécuté par l’entreprise Djalal, ce puits communautaire est réalisé dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations, à travers la fourniture en eau potable.



A cette occasion, le président de la Maison des métiers d'Abéchéa, Aht Terap a demandé aux Forces françaises de toucher d’autres domaines, pour le bien de la population. Le délégué en charge de l'eau du Ouaddaï a salué cette initiative des Forces françaises qui, selon lui, va soulager la souffrance de la population.



Les responsables des Forces françaises au Sahel, basées à Abéché, se sont succédés pour affirmer que la réalisation de ce puits s’inscrit dans le cadre de l’amitié franco-tchadienne. Ils ont aussi promis de réaliser d'autres ouvrages dans les autres arrondissements de la ville.



Inaugurant le puits, le maire Daoud Doungous Tagilo a salué la coopération qui existe entre le Tchad et la France. Il a enfin exhorté les bénéficiaires à prendre soin de cet ouvrage. Ce puits est équipé de panneaux solaires et d’un mini château de 3 mètres cube.



Pour rappel, la présence des Forces françaises dans le Ouaddaï intervient plus généralement dans le cadre de partenariats humanitaire et sécuritaire, conjointement définis entre le Tchad et la France. N’intervenant pas dans le conflit soudanais en cours, la France participe en revanche à la gestion de la problématique des réfugiés dans les régions Est du Tchad.