Tchad : un rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif et la politique jeunesse

Le troisième vice-président de l'Assemble nationale a clôturé ce 24 mai au palais de la démocratie, les travaux de l'atelier de validation du rapport d'enquête parlementaire sur le système éducatif et la politique nationale de la jeunesse.



Au cours de cette atelier portant résolution de l'enquête parlementaire sur le système éducatif et la politique nationale de la jeunesse, les mots qui minent le système éducatif tchadien ont été amplement débattus. Il s'agit entre autres du non respect de la carte scolaire qui se traduit par la création anarchique d'établissements, l'ingérence des acteurs politiques dans l'administration scolaire, la vadrouille des enseignants protestataires, les autorisations d'absence ou encore la mauvaise répartition des infrastructures.



Le troisième président de l'assemblée nationale, Théophile M. Yombombe a souligné que les résolutions de cette enquête parlementaire sont considérées comme une contribution fondamentale de la troisième législature à la renaissance du Tchad, en "adéquation avec l'avènement de la quatrième République".