Tchad : un rapport dévoilé sur des milliers d'ex-membres de Boko Haram

Une place importante de la femme dans Boko Haram



Le rapport explique que dans les rangs de Boko Haram, la femme est soumise à l’apprentissage du coran et d’Al Hadith ou à l’assouvissement de la sexualité des moudjahidines.



Les désengagés sont réparties en cinq groupes à savoir : les moins de 18 ans, la catégorie des 18 à 30 ans, celle des 30 à 40 ans, de 40 à 60 et de plus de 60.



La majorité des désengagés sont sous le statut marital, soit 87,46 % des 2254 personnes. Les célibataires sont au nombre de 171 personnes, les divorcés au nombre de 52 personnes dont 15 femmes et 37 hommes.



75% des désengagés n’avaient aucune sympathie avec l’idéologie religieuse de Boko Haram, mais par crainte de la mort, bon nombre d’entre eux se sont vus forcés d’accepter de rejoindre la mouvance.