Tchad : un rassemblement de jeunes en meeting pour la cohabitation à Krim-Krim

Une mission du rassemblement des jeunes pour le soutien au Conseil militaire de transition (CMT) -conduite par son président- s’est rendue ce 14 août à Krim Krim dans le département de Guéni River. L’objectif de cette mission est de sensibiliser la population pour le soutien au CMT et sur le vivre ensemble, la stabilité, la sécurité et la consolidation de la paix pour une transition apaisée au Tchad.



La population de Krim Krim et ses environs sont sortis massivement à cette rencontre qui a vue la présence du préfet du département de Guéni River, Béramgoto Germain et ses proches collaborateurs.



Au nom de la délégation, le président des jeunes cadres pour le soutien au CMT, Taboula Innocent, a demandé à tout un chacun de soutenir les efforts du CMT en faveur de la paix, la stabilité, la quiétude et le vivre ensemble. Il encourage toute la population à cultiver la paix et le vivre ensemble, seule condition pour une transition apaisée au Tchad.



La délégation a profité de l’occasion pour installer le point focal du RJCLOC/CMT du département de Guéni River.



Le préfet Béramgoto Germain s’est réjouit de l’initiative et a encouragé le RJCLOC/CMT pour sa vision et le travail de proximité qu’il fait auprès des populations en faveur de la paix et du vivre ensemble.



Au point focal, le préfet demande de collaborer étroitement avec les autorités qui lui apporteront tout le soutien nécessaire pour la bonne marche de ses activités.