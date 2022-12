Tchad : un réaménagement du bureau du CNT avec six nouveaux membres

Le bureau du CNT était composé d’un président et de deux vice-présidents durant la première phase de transition. Il passe désormais à neuf membres.



Dr. Haroun Kabadi, président du CNT, et ses deux vice-présidents sont maintenus à leur poste.



Six autres vice-présidents ont été élus par les conseillers nationaux.



Trois postes de vice-président sont occupés par d’anciens politico-militaires.



Les neuf membres additifs du bureau du CNT sont :



- Malloum Yoboïdé Djeraki : 3ème vice-président ;

- Hissein Almahadi Daoud : 4ème vice-président ;

- Dr. Epainette Djangrang Sendé : 5ème vice-président ;

- Hissein Mahamat Djouma : 6ème vice-président ;

- Gassim Cherif : 7ème vice-président ;

- Poloumbodjé Clémentine : 8ème vice-présidente ;

- Hassan Allafouza Togou : 6ème secrétaire de séances ;

- Mahamat Togo Teklio : 7ème secrétaire de séances ;

- Evodia Pakouare : 8ème secrétaire de séances.