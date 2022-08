Tchad : un remerciement sur fond de contestation parmi les diplômés sans emploi

Le collectif des lauréats professionnel de l'éducation, en instance d'intégration à la fonction publique, et une partie de la plateforme des diplômés sans emploi au Tchad, se sont réunis, dans leurs bases respectives ce 23 août, afin de remercier le gouvernement et le président de la Transition, pour les vagues d'intégration la semaine dernière. Ils ont aussi plaidé le cas des lauréats non intégrés.



Cette cérémonie s'est terminée malheureusement par des tensions vives entre les lauréats, et envers la télévision nationale.



Rassemblés au CEFOD à partir de 9 h, les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique ont pris d'assaut la cours du Centre d'études et de formation pour le développement (CEFOD), pour des causeries, des accolades fraternelles, puis des félicitations.



Les deux bureaux se sont retrouvés devant une foule immense qu’aucune salle ne peut contenir. Ils ont négocié pour l'amphithéâtre de la faculté de droit, mais sans succès. Ils ont finalement ramené la foule dans la grande salle au CEFOD. Dès l'installation de ces derniers, quelques voix dans la foule se sont fait entendre en ces termes : « Nous ne voulons pas que la télévision nationale couvre la cérémonie. Où était-elle quand nous étions gazés par la police, tabassés et emprisonnés ? », s'interrogent-ils.



Plus loin, ces derniers ont mis carrément la presse à la porte. Étant dehors, impossible n'est pas média : certains confrères ont eu à faire sortir le coordonnateur de la plateforme des diplômés sans emploi, Bureau Obed, qui a livré : « la tension dans la salle est normale et légitime. Parce que dans la foule, il y a des lauréats actifs dans les manifestations et marches de revendications, mais malheureusement, ils n'ont pas leurs noms parmi ceux qui viennent d'être intégrés. Nous tenons à remercier le gouvernement et le président de la Transition, pour la bonne volonté, les vagues d'intégration de la semaine dernière. Mais nous réitérons notre soutien envers la grande partie des délaissés. C'est par humanisme et intellectualisme que nous le faisons ».



Pour Bureau Obed, parmi les oubliés, nombreux sont ceux qui faisaient face à la police, aux gaz lacrymogènes et qui sont souvent arrêtés et torturés quelques fois. « Que le gouvernement les intègre dans les jours qui suivent », a-t-il plaidé.