Tchad : un réseau national des aquaculteurs pour développer l'aquaculture commerciale

Ce mardi 11 juillet, la direction des pêches, de l'aquaculture et de la valorisation des produits a organisé un atelier à la Maison de la Femme pour la création d'un réseau national des aquaculteurs au Tchad.



Dans son discours d'ouverture, le directeur des pêches, Idriss Issakha Diar, a souligné que le développement de l'aquaculture commerciale au Tchad a bénéficié du soutien de la FAO pour la création d'un nouveau réseau national des aquaculteurs. Il a précisé que cette structure permettra aux aquaculteurs de professionnaliser leur activité, de défendre leurs droits de manière efficace, d'accroître la production à des fins commerciales, de partager des connaissances à tous les niveaux de la chaîne de valeur et de rendre le secteur plus performant.



Idriss Issakha Diar a encouragé les participants à élire des membres dynamiques pour les différents postes du bureau du réseau, capables de faire entendre leur voix au niveau national, sous-régional, régional et international. Il a également souligné que cet atelier, d'une durée de deux jours, permettra d'élaborer les textes fondamentaux du réseau, d'élire les membres du bureau et d'adopter le plan d'action du réseau.



Quant au coordinateur, Brahim Hissein Dagga, il a déclaré que cet atelier de création du réseau national des pisciculteurs du Tchad est un projet visant à soutenir le développement de l'aquaculture commerciale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Il s'agit d'une phase pilote qui couvre trois provinces, notamment la ville de N'Djamena et ses environs, la province du Mayo Kebbi Est et la province du Logone Occidental.



Le coordinateur a rappelé que l'objectif principal de ce projet est d'organiser et de revitaliser les organisations de pisciculteurs, ainsi que de renforcer leurs capacités techniques en matière de bonnes pratiques, afin d'accroître la production piscicole et d'améliorer leurs conditions de vie. Il a ajouté qu'à l'issue de cet atelier, le Tchad disposera, comme les autres pays de la sous-région, d'un réseau national des pisciculteurs.