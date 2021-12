Tchad : un réveillon de Noël dans la joie à l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Sarh

Le chef de canton urbain de Sarh a encouragé les sages-femmes accoucheuses pour leur remarquable travail abattu. Mahamat Moussa Bezo à profité de l’occasion pour remettre des cadeaux à certaines femmes qui ont accouché ce 24 décembre 2021.



Selon le chef de canton urbain, Mahamat Moussa Bezo, ce genre d’activité entre en droite ligne de la politique du gouvernement tchadien qui fait de la santé de la reproduction son cheval de bataille.



Mahamat Moussa Bezo a exhorté les sages-femmes accoucheuses de l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Sarh à plus de travail et à être toujours aux côtés des femmes enceintes lorsqu’il s’agit des consultations prénatales et des accouchements.