Tchad : un rôle majeur du HCR pour la protection des milliers de réfugiés

Selon le chef de la sous-délégation du HCR, au Tchad, 61.511 réfugiés sont installés dans la province de Sila, notamment dans les camps de Djabal, Goz Amir et sur le site de Kerfi, certains depuis plus de 15 ans.



"Le partage des maigres ressources naturelles disponibles illustre à suffisance l'hospitalité légendaire du peuple tchadien et de son gouvernement en faveur des réfugiés et autres personnes sous le mandat du HCR", déclaré Abdou Maman Dango.



L'atelier vise à renforcer les connaissances des autorités et collaborateurs du HCR sur la protection internationale, les règles et procédures, mais aussi à vulgariser l'accord de coopération qui lie le gouvernement au HCR.



Le secrétaire général du département de Kimity, Mahamat Seid Abdraman, rappelle que depuis plus de 15 ans, le Tchad accueille sur son sol plus de 339.000 réfugiés soudanais et centrafricains qui ont fui les violences dans leur pays respectif.