Tchad : un salon Job Booster annoncé pour les jeunes et l’emploi salarié

Le promoteur de SAJOB21 a tenu un point de presse ce 23 novembre 2021, dans les locaux de Job Booster, pour annoncer le lancement officiel du salon Job Booster 2021. Il est prévu du 16 au 18 décembre 2021, à la Maison de la Femme, sous le thème : « jeunes, compétence et emploi salarié ».



Le manager Hyacinthe Ndolenodji a indiqué que le salon vise les objectifs suivants : renforcer l'employabilité des jeunes à travers des ateliers pratiques sur les techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction des CV et lettres de motivation, les entretiens d'embauches, l'utilisation des plateformes virtuelles pour la recherche d'emploi, les compétences personnelles clés recherchées par les employeurs et la reconversion professionnelle ; débattre des défis liés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes ; organiser des recrutements des jeunes talents ; établir des partenaires stratégiques pour la réduction de la fracture entre l'offre et la demande d'emploi au Tchad ; formuler des recommandations aux décideurs publics et privés, afin de faciliter la création et l'accès des jeunes à l'emploi ; décerner des actes de reconnaissance aux entreprises citoyennes qui se sont démarqués par leurs contributions à la réduction du chômage des jeunes.



Hyacinthe Ndolenodji souligne que plusieurs activités sont prévues pour ce salon. Pendant trois jours, le salon regroupera les demandeurs d'emploi, les entreprises privées, les universités, ainsi que les représentants de l’État. Pour participer au salon Job Booster 2021, les entreprises peuvent louer des stands où elles peuvent y recevoir des jeunes demandeurs d'emploi et organiser des recrutements selon leurs besoins.



« Nous lançons un appel aux entreprises et organisations nationales et internationales à participer à ce salon, pour dénicher des jeunes talentueux, motivés, enthousiastes capables de contribuer de façon efficace à booster la productivité de leurs entreprises et organisations », exhorte Hyacinthe Ndolenodji.