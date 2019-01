Tchad : un salon de l'agriculture à N'Djamena en mars

Le Tchad va abriter le premier salon de l'agriculture subsaharienne qui aura lieu du 12 au 15 mars 2019 à N'Djamena. Le salon est organisé avec 30 pays membres du CILSS et des partenaires afin d'inverser le déclin de l'agriculture.



"Ce salon tombe à pic pour nous pour qu'on puisse donner une visibilité à notre population, à la jeunesse de se lancer dans l'agriculture, ou carrément leur montrer que le développement rural ce n'est pas seulement celui qui a la houe ou qui est au pie de la vache", a déclaré le président de la chambre de commerce (CCIAMA), Amir Adoudou Artine.



Le salon va permettre de faciliter un partage d'expérience entre tous les acteurs, ainsi qu'une prise de contact entre des bailleurs et des investisseurs.



"Ce salon va permettre aux producteurs tchadiens, aux hommes tchadiens qui veulent investir dans l'agriculture et qui sont à la recherche de technologies, d'échanger, de voir, de constater ce qui se fait ailleurs. Certainement, les autres apprendront aussi du peu que dispose le Tchad en la matière", selon le ministre de l'Environnement, Sidick Abdelkerim Haggar.



"Le Tchad a des potentialités qu'il peut offrir aux autres pays dans le domaine agro-sylvo-pastoral. La panoplie de filières qu'on peut développer au Tchad est une opportunité importante que nous avons aussi droit de présenter aux autres pays et recevoir en retour leur expérience", a estimé la ministre de l'Agriculture, Lydie Béassemda.



Dans le cadre du budget programme 2019-2021, le Tchad planifie d'accroitre chaque année d'au moins 10% sa production agricole.