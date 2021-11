Tchad : un salon des carrières captivant à N’Djamena

Society of petroleum engineers (SPE), en collaboration avec la raffinerie de N'Djamena, a organisé du 22 au 27 novembre une grande exposition des produits pétroliers à N'Djamena.



Oumar Torbo Djarma, ministre du Pétrole et de l’Énergie, représentant le président du comité de transition (PCMT), rappelle que l'objectif de la SPE est de partager les connaissances et les techniques de l'industrie pétrolière et gazière.



Le ministre explique que ce salon offre aux professionnels les possibilités d'améliorer leurs compétences techniques et d'œuvrer pour le renforcement des capacités de la communauté scientifique.



Les participants à ce salon recommandent à l'endroit du gouvernement d'être attentif aux doléances des jeunes diplômés sans emplois ; de veiller à la nationalisation de certains postes dans les sociétés pétrolières et d'impliquer la SPE dans les activités à venir.



À l'endroit des sociétés pétrolières, il est recommandé d'accorder des stages aux diplômés pour leur perfectionnement ; et de respecter la responsabilité sociétale de l'entreprise par l'accompagnement des associations qui œuvrent dans le secteur pétrolier, géologique, énergétique et environnemental.



À l'endroit de la SPE, il est suggéré d'organiser le salon chaque année ; de créer une passerelle entre les sociétés pétrolières et les institutions de formation pour discuter des problèmes liés à l'insertion des jeunes en milieu professionnel ; et de renforcer les canaux de communication pour mobiliser le public.