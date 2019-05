Tchad : un salon international de l’artisanat en septembre

Le président de la Fondation Tchad Inter-arts, Ousman Abbas a annoncé ce jeudi, au cours d'un point de presse, la tenue d'un salon international de l'artisanat du 12 au 14 septembre à N'Djamena. L'évènement est placé sous le haut patronage du Président de la République.



Développer un marché national



L'initiative est d'intérêt général et a pour but contribuer à l'éclosion économique et sociale, a rappelé Ousman Abbas. D'après lui, "l'ambition de la Fondation est de contribuer à la réduction de la pauvreté en facilitant l'auto-emploi pour créer plus d'emplois indépendant décents, sortir de la crise de l'emploi des jeunes et développer une autonomisation de la femme en milieu rural."



L'annonce a été faite en présence du coordonateur adjoint de l'Office national de la promotion du tourisme et de l'artisanat.



"L'économie nationale est en plein mutation. L'artisanat regorge la grande majorité de la population active au Tchad", a souligné le président la Fondation qui ne cache pas son ambition de vouloir "dynamiser ce secteur et de renforcer les activités des acteurs".