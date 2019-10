Tchad : un salon international de l'artisanat pour valoriser les génies créateurs

La ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme. Madeleine Alingué, a tenu mercredi un point de presse sur les préparatifs du Salon international de l’artisanat du Tchad (SIAT) qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2019 au Radisson Blu.



Plusieurs artistes en provenance de différents pays sont attendus au salon, notamment du Niger, Cameroun, Nigeria, Togo, Mali, Sénégal et France. 300 personnes devraient prendre part à l'évènement.



« Comme vous le savez, un dernier recensement que l'Office national de la promotion du tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONAPTA) a fait en 2017, a permis de recenser plus de 157 métiers en artisanat. Il était donc normal que cette diversité ou prolifération des métiers puissent avoir un traitement particulier. Le décret n° 863 de 2010 a permis au président de la République d'instituer la Journée nationale de la promotion de l’artisanat afin de donner de l’importance à l’artisanat tchadien, qui est un secteur du développement du Tchad. Après son institutionnalisation, ce secteur est devenu le pionnier du développement socio-économique du pays », a indiqué la ministre Madeleine Alingué.



« Nous avons organisé le 24 septembre dernier, la Journée nationale pour la promotion de l’artisanat pour mettre l’artisanat tchadien au centre des préoccupations, conformément à la vision du président de la République », a ajouté la ministre.



Le salon international de l’artisanat aura lieu pour la première fois au Tchad. Il est organisé par l'ONAPTA, un organe de tutelle du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, et l'association Tchad Inter-Art.



Cet évènement doit permettre de sensibiliser et d’encourager tous les génies créateurs avec une nouvelle production artisanale propre qui donnera de la valeur aux produits Made In Tchad. Il permettra de créer un canal afin que les artisans puissent effectivement proposer leurs produits avec la qualité tchadienne et étudier les défis à relever sur les cadres juridiques de ces artisans tchadiens.