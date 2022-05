Tchad : un salon national de l'hygiène féminine à N’Djamena

Maïmouna Gouaytao, fondatrice de la société Raadia, spécialisée dans la confection et la commercialisation des serviettes hygiéniques lavables, a invité les jeunes filles à rompre avec la honte et considérer la question de la règle comme tout les autres réalités de l'être humain.



L’intervenante a expliqué que sa société a été créée dans le but de lutter contre la précarité menstruelle, en permettant l'accès aux serviettes hygiéniques lavables et réutilisables pour le bien-être de toutes les femmes et jeunes filles du Tchad et de l'Afrique.