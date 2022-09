Tchad : un séminaire scientifique de l'INSTA sur la recherche de laboratoire

Le Laboratoire de recherche en électronique, électrotechnique et énergie (LR3E) de l’INSTA organise ce 10 septembre au CEFOD de N'Djamena, un séminaire scientifique intitulé “Journée de la recherche du laboratoire LR3E. La cérémonie a vu la présence de Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, du directeur général de l’INSTA, Pr. Issa Youssouf et du représentant des formations de l’École doctorale du Tchad, Pr. Ngarasta N'garkodjé.



La journée est consacrée à des présentations sous forme de communications orales et de posters des travaux de recherche réalisés par des parties prenantes (stagiaires, doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs et industriels) du laboratoire LR3E et de ses partenaires. Elle a pour objectif de donner une visibilité du Laboratoire LR3E ; offrir aux stagiaires et doctorants l‘occasion de valider leurs travaux de recherche ; faire rayonner et vulgariser les travaux scientifiques réalisés dans le LR3E de l’INSTA ; et participer à la structuration et au développement de l’École doctorale du Tchad.



Le directeur général de L’INSTA, Pr. Issa Youssouf, a relevé que l’organisation de cette journée scientifique s’inscrit en droite ligne des missions dévolues à l’INSTA notamment la recherche scientifique et technologique, ainsi que la diffusion de la culture et de l’information scientifique.



Pr. Issa Youssouf de précisé que dans le cadre de l’exercice de ses activités académiques et de recherche, I’INSTA compte 92 enseignants-chercheurs parmi lesquels 14 (15%) maitres de conférences, 16 (17%) maitres assistants, quatre (4%) assistants d’université et 58 (63%) assistants dont 24 doctorants.