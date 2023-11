Tchad : un séminaire sur l'appropriation du projet de Constitution sous l’égide de l’Alliance

Le 3 novembre 2023 a marqué le début du séminaire de trois jours qui s'est tenu au Palais des Arts et de la Culture, consacré à la compréhension du contenu du projet de constitution au Tchad. Le coup d'envoi de cet événement a été donné par Dr Haroun Kabadi, le chef de file de l'Alliance.



Ce séminaire s'est concentré sur la question de la forme de l'État unitaire décentralisé, un concept que le parti de l'Alliance soutient de manière inébranlable. Dr Nasra Djimasngar, le coordinateur du Cadre National de Concertation des Partis Politiques, a exhorté les Tchadiens à renoncer à la violence et à privilégier le dialogue.



Il a cité une déclaration célèbre de l'artiste tchadien, le regretté Talino Manu, en disant : « Un adversaire politique n'est pas un ennemi ». Il a souligné que, quelle que soit l'issue du référendum, cela ne devrait pas être une occasion de conflit ou de lutte, car la décision sur la forme de l'État doit avant tout servir le bien-être de la population.



Dans son discours, Dr Haroun Kabadi, chef de file de l'Alliance, a rappelé que le 17 décembre 2023 est une date très attendue qui marquera l'histoire politique du Tchad, car il s'agit du référendum constitutionnel, un événement historique. Il a souligné que plus de 200 partis politiques ont adhéré à l'Alliance pour établir un cadre démocratique.



Selon lui, cette Alliance est un regroupement de partis politiques qui ne se replient pas sur eux-mêmes, mais qui sont ouverts à d'autres entités politiques partageant leurs idéaux. Il a insisté sur le fait que l'Alliance n'est pas un mouvement de lutte contre des adversaires ou des ennemis, mais plutôt un vecteur idéal pour une contribution noble.



Dr Kabadi a expliqué que le référendum constitutionnel de 2023 est d'une importance capitale car il intervient à un moment où la principale préoccupation de chacun est la défense de la démocratie et de la justice, à travers un pacte social répondant véritablement aux aspirations légitimes des Tchadiens.



Il a noté la présence d'experts dans le domaine pour garantir le succès du séminaire de trois jours, en fournissant des connaissances pédagogiques et politiques essentielles. Grâce à cette Alliance, le Dr Haroun Kabadi se montre confiant et optimiste quant à l'adoption de la forme d'État unitaire décentralisé, une option qu'il estime appropriée pour l'ensemble des Tchadiens.



Enfin, il a exhorté les Tchadiens à saisir cette opportunité pour montrer au monde entier que le Tchad est un pays uni et indivisible.