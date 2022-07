Tchad : un sénateur US demande des restrictions de visa et sanctions financières contre le CMT

Outre l'appel à la promesse du général Mahamat Deby et des autorités de transition de ne pas se porter candidat et l'engagement d'organiser des élections en 2022 conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, la résolution demande également au département d'État d'exposer publiquement ses plans pour obliger les auteurs de violations des droits de l'homme à rendre des comptes et de suspendre l'aide bilatérale non humanitaire au Tchad jusqu'à ce que le gouvernement civil soit rétabli par des élections démocratiques libres, équitables et pacifiques.



Selon Bob Menendez, "au lendemain du coup d'État au Tchad, la junte a tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques, faisant sept morts et des dizaines de blessés. Et elle ne s'est toujours pas engagée à respecter le calendrier de transition proposé par l'Union africaine il y a un an".



"Depuis deux décennies, les États-Unis et nos partenaires ont dépensé des milliards de dollars pour soutenir les efforts de stabilité (...) Malgré tous nos efforts, nous avons très peu de choses positives à montrer. (...) Il est clair que la situation n'a fait que se détériorer", dit-il.



Le sénateur Bob Menendez exige la libération des personnes illégalement détenues, soutient les efforts de l'Union africaine pour organiser des élections avant le 22 octobre, appelle la junte militaire à respecter le calendrier de transition de l'Union africaine et demande au secrétaire d'État d'identifier les putschistes et leurs complices afin de les soumettre à des restrictions de visa et à des sanctions financières.



Le sénat n’a pas encore statué sur la résolution introduite par le sénateur américain.