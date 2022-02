Tchad : un service de psychiatrie et désintoxication d'alcooliques inauguré à Sarh

La directrice de l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Maïngara, la sœur Soudounou Odile, précise que le but de la création de ce service de psychiatrie et de désintoxication des alcooliques est d’améliorer les conditions de vie des handicapés mentaux.



La maire de la ville de Sarh, Mme Altonan Marie Patrice, s’est dite « convaincue que cette structure sanitaire va être au service de tous les handicapés mentaux du Tchad. »



Inaugurant ce service, le directeur de cabinet du gouverneur de la Province du Moyen-Chari, Déba Modalkida, a indiqué que cette institution qui a vu le jour en 2004 sous l’appellation du Centre de Santé de Maïngara fut érigée en hôpital Notre Dame des Apôtres de Maïngara le 18 Octobre 2018. L'hôpital donne un coup de pousse à l’État tchadien dans la prise en charge des différentes pathologies et aide plusieurs couches vulnérables. La création de ce service est un « ouf de soulagement pour tous les tchadiens. »



Construit sur un site d’environ un hectare et demi, ce nouveau service de psychiatrie et de désintoxication des alcooliques de l’hôpital Notre Dame des Apôtres de Maïngara, comprend 12 salles d’hospitalisation des cas difficiles, une pharmacie, deux salles de consultation et une salle de soins.



En 2017, plus de 3000 malades venus des quatre coins du Tchad et d’autres pays de la sous-région ont été mis sous traitement ambulatoire. En 2022, il ne reste que 1000 malades.