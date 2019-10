Tchad : un survivant de la fusillade de Djabalène témoigne, le bilan monte à 3 morts

Un reporter d'Alwihda Info s'est entretenu dimanche soir à l'hôpital provincial de Goz Beida avec une victime de la fusillade survenue dans la soirée de samedi au village Djabalène , à 15 km à l'Est dans la commune d'Adé.Adé est une commune frontalière du Soudan, dans la province du Sila. Elle se situe à 100 km d'Adré.L'une des victimes, Djamal Ali, a eu le bras gauche fracturé suite à la fusillade. Elle explique qu'ils sont quatre à avoir été pris pour cible par un individu inconnu vers 20 heures, alors qu'ils venaient de sortir de la mosquée., a expliqué Djamal Ali à Alwihda Info.Son état de santé est "stable", indique la victime. Elle précise ne pas avoir eu le temps de voir l'assaillant qui aurait immédiatement quitté la localité. Ils se sont écroulés au sol et étaient seuls dans la rue. Ils ont prévenu leur entourage avec un téléphone, permettant de dépêcher cinq véhicules.Une victime de la fusillade est décédée ce dimanche à l'hôpital de Goz Beida où elle avait été évacué, portant le bilan à trois morts et deux blessés.Le tireur est toujours recherché par les forces de sécurité. Ses motivations demeurent inconnues.