Tchad : un syndicat des magistrats dénonce une "impunité" au sein du corps de métier

Le président du bureau exécutif du Syndicat des magistrats du Tchad, Moussa Wade Djibrine, a demandé mercredi l'intervention personnelle du chef de l'État afin que l'impunité entretenue au sein du corps des magistrats cesse.



Le syndicat indique avoir constaté que "le Garde des sceaux continue à se comporter comme le représentant d'une catégorie des magistrats, créant derechef un climat de suscpicion généralisée au sein du corps des magistrats."



Il dénonce le "caractère sélectif des poursuites car certains magistrats, ayant commis des faits extrêmement graves, dénoncés, sont précieusement protégés par l'autorité de poursuite parce qu'appartenant à son syndicat."



"Ces pratiques discriminatoires ôtent aux poursuites et sanctions enourues tout caractère objectif et sérieux. Elle s'analysent en une persécution contre une catégorie des magistrats et enlèvent à la magistrature toute son âme", souligne Moussa Wade Djibrine.