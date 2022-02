Tchad : un système d'information en gestion logistique pour la santé publique

Le ministère de la Santé publique a lancé ce 11 février un Système d'information en gestion logistique (SIGL) du Tchad. Il s'agit d'un système d'alerte précoce basé sur le web qui fournit des informations sur la chaîne d'approvisionnement aux programmes de santé publique pour soutenir la prise de décision fondée sur des preuves.



Le SIGL se fixe comme objectif de :

- calculer correctement les besoins en produits pour les approvisionnements ;

- permettre une prise de décision à différents niveaux ;

- livrer les produits en continu aux établissements sanitaires ;

- assurer le suivi évaluation pour la réussite du programme de santé.



Le tableau de bord du SIGL permettra d'accéder à des informations sur l'état des stocks et la consommation. Le système sert également de système d'alerte précoce pour prévenir les ruptures de stock, éviter les achats d'urgence et assurer un approvisionnement ininterrompu de tous les produits traceurs.



Lançant les activités du SIGL, le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Djiddi Ali Sougoudi, a encouragé les efforts de tout un chacun, indiquant que le ministère doit être là pour les accompagner.



Les délégués sanitaires provinciaux, les coordonnateurs et autres cadres de la santé ont pris part au lancement du SIGL.