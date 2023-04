Tchad : un système éducatif en souffrance, l'avenir de la nation en jeu

Le manque d'infrastructures modernes, de personnel compétent et de programmes d'enseignement de qualité sont les principaux problèmes rencontrés.



Djimrassem Thalès, pédagogue et professeur assistant au département de sciences de l'éducation (FASED), souligne que "dans les provinces et les zones rurales, il manque énormément de salles de classe et de bureaux, de bibliothèques, en particulier de livres pour les enseignants et les élèves, et il y a une insuffisance de formation pour les enseignants". Tout cela résulte d'une mauvaise politique éducative. Cependant, le budget de l'Éducation nationale et de la Formation civique a été réduit au profit de celui du ministère des Armées dans la loi de finances de 2023. Peut-on construire une nation sans une éducation de qualité ? Impossible, car l'éducation est la base de toute chose. Force est de constater que l'éducation tchadienne est en train de mourir à petit feu.



En effet, l'éducation de qualité est la clé pour sortir de la pauvreté. Elle repose sur la refocalisation des programmes sur les compétences humaines et se réalise par une transformation des postures et des pratiques des enseignants. Cela permet aux élèves de réfléchir avec discernement et de s'ouvrir au monde, de tisser des relations et de développer un climat de paix entre eux, exempt de violence. Malheureusement, l'objectif d'une éducation de qualité semble difficile à atteindre. En réalité, les autorités sont déconnectées du système éducatif. Sans une éducation de qualité, la nation tchadienne risque de s'effondrer. Les réseaux sociaux sont déjà témoins d'un manque de respect, de messages de haine et de propos déplacés envers les personnalités, pour ne citer que quelques exemples. Les autorités doivent donc prendre des mesures pour faire de l'école tchadienne un lieu de formation de qualité et de changement de mentalité.