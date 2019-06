Tchad : un "tassement des recettes" au niveau de la douane

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a tenu lundi, la réunion hebdomadaire sur les régies financières, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et des responsables des régies financières.



Au cours de la rencontre, les participants ont examiné l'évolution des recettes et des dépenses.



"Par rapport aux recettes recouvertes au début de l'année, nous sommes légèrement au dessus de la moyenne. Nous faisons un taux de plus de 105%. Au niveau de la douane, il y a un relatif tassement mais il s'explique un peu par la conjoncture. Nous sortons de la période de ramadan où il y a un pic de consommation et maintenant les choses commencent à se tasser un peu", a expliqué le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



D'après lui, "il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un contexte sécuritaire relativement difficile. Nous sommes entrain de réagir face à cette situation en prenant des mesures rigoureuses de nature à rétablir notre déficit. De manière générale, il faut reconnaître que nous sommes en droite ligne de nos prévisions et nous faisons mieux que les recettes engendrées l'année dernière."



Le ministre Kalzeubé Payimi Deubet a donné des orientations pour renforcer la mobilisation des recettes.