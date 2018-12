TCHAD Tchad : un taux de natalité inabsorbable économiquement en Afrique, prévient Macron

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Décembre 2018 modifié le 23 Décembre 2018 - 12:28









La ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahamat Nour a prononcé un discours d’ouverture. « Ce jour est à marquer d’une page blanche », a-t-elle déclarée dans une salle pleine de femmes. Mariam Mahamat Nour a souhaité un joyeux anniversaire à Emmanuel Macron avant de l’inviter à prendre la parole.



Prenant la parole débout, Emmanuel Macron a adressé ses remerciements pour l'accueil, s'estimant touché. « Les femmes partout en Afrique sont en train de prendre le pouvoir. L’avenir africain se fera part et avec l’autonomisation des femmes », a-t-il relevé.

"Le taux de natalité tel qu’on le voit aujourd’hui n’est pas soutenable, l’Afrique progresse à un rythme démographique que les économies ne pourront pas absorber"

"Au début de mon mandat j’ai choqué beaucoup de gens en disant qu'il y a une bombe démographique en Afrique parce que le taux de natalité tel qu’on le voit aujourd’hui n’est pas soutenable, l’Afrique progresse à un rythme démographique que les économies ne pourront pas absorber. Derrière ce taux, il y a une déscolarisation des jeunes filles, mariages forcés. Il y a beaucoup de choix de vie qui sont subis. Dans la stratégie à laquelle je croie profondément, il y a l’autonomisation des femmes", a expliqué Emmanuel Macron.



Emmanuel Macron a également fait part d'une réalité des chiffres "cruelle" avec un taux d’alphabétisation des femmes de 20% et un taux de mariage des femmes avant la majorité qui est de 70%. "Je suis convaincu que notre destin commun est dans la réussite de cette autonomisation des jeunes filles et jeunes femmes. Il est de notre devoir de mettre le maximum de jeunes filles à l’école. Je n’ai pas à dire à une jeune fille tchadienne ce qu’elle doit faire mais je ferais tout ce que je peux pour qu’une jeune fille tchadienne puisse aller à l’école", a estimé le chef de l'Etat français.

"La femme tchadienne doit pouvoir choisir son mari et pas le subir"

D'après le locataire du Palais de l'Elysée, la femme tchadienne doit pouvoir choisir son mari et pas le subir. "La santé doit être assurée pour les mamans, et les enfants. Pour toutes les femmes", selon lui. Il faut aussi s'assurer qu’il y ait un véritable entrepreneuriat féminin. Macron a prononcé un bref discours avant d’appeler à un débat sans tabou et sans « questions arrangées ».



Mariam Mahamat Nour a précisé que la femme tchadienne représente 51% de la population au Tchad. Elle a reconnu le problème de croissance démographique. « Nous sommes le 2ème pays africain à avoir le taux de croissance démographique le plus rapide. Nous avons un taux de femmes par enfant de 6,4% ». D'après elle, "les femmes tchadiennes ont besoin de s’autonomiser. Elles ont une soif d’émancipation. Dans la vision 2030, nous visons des objectifs très ambitieux, passer de 3,6 à 1,5% de croissance démographique en 12 ans".



Plusieurs participantes se sont exprimées sur les difficultés d'accès à l’éducation en milieu rural notamment à cause des activités confiées aux petites filles, tels que le transport de fagot ou les tâches ménagères. La réduction de la mortalité infantile a également été abordée. "La femme tchadienne est perçue comme un être de seconde zone", selon une participante qui a déplorée une grande différence entre la législation tchadienne et la réalité de la mise en pratique.

"Il se pose réellement un problème de justice"

Pour la représentante d'une association féminine, la femme tchadienne est confrontée à plusieurs formes de violences, notamment dans l'accès aux services, au niveau conjugal ou dans les droits citoyens. "Il se pose réellement un problème de justice", a-t-elle précisé. "Nous ne demandons pas à la France de venir faire notre travail. Nous allons le faire mais nous demandons avec votre appui", a renchérit une autre participante.



Face à toutes ces réactions, un acteur de la société civile a rappelé que "l'autonomisation de la femme tchadienne ne se fera pas sans les hommes. Nous ne cherchons pas l'égalité biologique, absolue mais l'égalité des chances".



De l'avis d'Emmanuel Macron, "si les mamans ne sont pas convaincues de l'avenir de leurs enfants, c'est fichu. Les mieux placés pour expliquer à une maman ce qui est bien pour sa fille, c'est vous, ce n'est pas moi. Ce changement culturel va venir des mères de famille, des pères de famille et de l'ensemble de la société". S'agissant des clivages ethniques évoqués par une participante, le président français a expliqué que malgré l'existence des fractures, les femmes tchadiennes doivent mener le combat pour changer les mentalités. Il a ainsi mis l'accent sur l'éducation et la formation des enseignants pour contribuer au changement, et a précisé que la France va poursuivre sa contribution pour les femmes démunies et la santé des femmes enceintes.



Emmanuel Macron a proposé la création d'une banque pour les femmes entrepreneuses du continent africain pour faire face aux difficultés d'accès aux financements. Il a ainsi promis de mobiliser l'Agence française de développement. Par ailleurs, le dirigeant français a précisé que la réussite passera surtout par l'exploitation de l'énergie solaire face à la carence énergétique. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce dimanche 22 décembre à la Maison de la femme de N'Djamena où il a prononcé un discours devant l'ensemble des groupements et associations féminines, des ministres et des sultans. 