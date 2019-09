Tchad : un taux de scolarisation des filles encore trop faible

L'association « La voix de la femme » a clôturé lundi 16 septembre à Andjere, la caravane de sensibilisation "Ma fille va à l'école" qui vise à renforcer la scolarisation des jeunes filles.



L'association a recommandé aussi aux partenaires et à la société civile de s’appuyer sur la politique éducative du Gouvernement, de soutenir les initiatives des associations de la société civile pour la question de la scolarisation des filles à l'école et d’orienter leurs activités vers la scolarisation des filles et la protection de leurs droits.



La maire de la commune du 8ème arrondissement, Mme Fatimé Yaya Abdoulaye, s’est dit convaincue que la sensibilisation pour l'éducation des jeunes filles d'aller à l'école menée par l'association "La voix de la femme" va donner un nouvel élan pour les filles. Elle a exhorté le public présent à cette cérémonie de mener une lutte commune et sans faille pour que les filles puissent être les cadres de demain.



La présidente de l'association "La voix de la femme", Mme. Amina Tidjani Yaya a indiqué que son association est une organisation de la société civile qui œuvre dans la défense des droits des filles et des femmes sur plusieurs plans, entres autres la scolarisation, l'éducation, la formation et la protection de la jeune fille qui n'est autre que la future mère de l'humanité.



Elle déplore avoir constaté un très faible taux de scolarisation des filles. Sur 100 filles d'un quartier, il n'y en a que 30 ou 35 qui sont scolarisées au niveau du primaire. Selon elle, sur ces 30 ou 35, il n'y a que 7 à 8 qui parviennent au cycle secondaire. "On dénote une faible admission aux études supérieures avec un taux de 2 et 3 filles seulement", souligne Amina Tidjani Yaya.



Amina Tidjani Yaya a interpellé le Gouvernement, les partenaires au développement et les personnes de bonne volonté, pour soutenir cette lutte en faveur de la scolarisation des filles.



Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Alboukhari Oumar, a estimé que cette initiative de l'association a pour but de sensibiliser les acteurs et les partenaires au développement sur un sujet très important qui est la sensibilisation et la scolarisation des filles.



"Cette action sur la scolarisation des filles s'inscrit dans la droite ligne de la politique du Gouvernement et des efforts pour la rentrée scolaire 2019-2020. Il travaille chaque jour pour que l'éducation soit une école de qualité exclusive pour tous le monde", a-t-il souligné.



Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique a mis en place une direction de sensibilisation et de la scolarisation des filles. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre une scolarisation à un taux de 100% des filles.