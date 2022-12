Tchad : un tournoi de brassage et du vivre-ensemble lancé au Logone Occidental

Donnant le coup d’envoi, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a encouragé l’initiative qui selon lui vient à point nommé. Il a exhorté les jeunes sportifs à faire primer le fair play et à relayer le message de la paix et de la cohabitation pacifique qu’ils auront à recevoir au cours de ce tournoi.



Six équipes prendront part à ce tournoi qui a débuté par un match opposant l’équipe du Centre de formation de football et l'académie de Doyon. Le match a pris fin sur le score de 4-1 en faveur du Centre de formation de football.