Tchad : un tournoi de football en mémoire d'un arbitre décédé à Abéché

Le lancement a eu lieu en présence du gouverneur du Ouaddaï, le général Ahmat Dari Basine, du sultan Abbasside du Dar Ouaddaï, des responsables déconcentrés de l'État, du directeur technique de la Fédération nationale de football, Mahamat Oumar alias "Modou Kouta" et des supporters du ballon rond.



À l'entame du tournoi, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt Mahamat Ahmat François et en hommage à sa famille biologique et sa famille footballistique.



Le président d'honneur Daoud Doungous Taguilo a demandé aux arbitres d'être impartiaux ainsi qu'aux jeunes footballeurs d'appliquer le fair-play pendant le déroulement des matchs afin que le tournoi finisse dans des bonnes conditions.



"Le défunt ABLO fut l'un des meilleurs arbitres que la province du Ouaddaï a connu. Le Tchad a perdu un grand arbitre reconnu sur la scène nationale et internationale", a déclaré le président d'honneur.



Les arbitres et quelques anciens joueurs de la localité ont jugé utile d'organiser ce tournoi du football en sa mémoire. Il sera disputé dans un esprit de fraternité et vise à venir en aide à la famille biologique du disparu en lui montrant qu'elle est soutenue.