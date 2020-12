Tchad : un tournoi de football inter-établissements à Massakory

La compétition fait partie du tournoi inter-établissements organisé du 17 au 20 décembre 2020 par la délégation provinciale de la jeunesse et des sports de Hadjer-Lamis. Le tournoi a regroupé quatre établissements de la place, à savoir le lycée Moderne, le lycée arabe, le CEG francophone et le lycée technique commercial.



Après plusieurs matchs, le lycée moderne et le CEG francophone se sont qualifiés pour la finale. Au terrain communal de Massakory, les deux établissements ont fait un match nul après 90 minutes de jeu. L'équipe du CEG francophone s'est imposée aux tirs aux buts 5-4.



La déléguée de la jeunesse et des sports de Hadjer-Lamis, Doudou Taopili, s'est félicitée du courage et travail abattu par les élèves. Pour la déléguée, ce tournoi fait partie des activités sportives et culturelles organisées par la délégation, en collaboration avec l'UNFPA et couplé avec la sensibilisation des jeunes sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre, la scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif.



Le trophée a été remis à l'équipe du CEG francophone par la déléguée. D'autres prix ont été remis aux arbitres et aux équipes qui sont arrivées en 2ème et 3ème position.