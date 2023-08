Tchad : un tournoi pour la paix et l'unité rassemble civils et militaires à Abéché

Dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser sur l'importance de la paix et de la coexistence entre civils et militaires, dans la province du Ouaddaï, l'Association Toumaï Abéché Info pour la Paix et le Développement a organisé un tournoi de brassage à Abéché.



L'objectif de cet événement est de renforcer les liens entre la population locale et les forces de sécurité. Le coup d'envoi de ce tournoi a été donné le 7 août 2023, au stade d'Abéché. Lors de la première demi-finale, l'équipe AS-Vétérans a affronté les forces mixtes Tchad-Soudan.



Le match s'est soldé par une victoire des vétérans avec un score final de 3 buts à 0. Mahamat Imran Mahamat, le rapporteur général de l'Association, a souligné que l'organisation de ce tournoi était une initiative de leur organisation visant à rapprocher les civils et les militaires dans le but de contribuer au développement de la société.



Ce 8 août 2023, l'équipe de la Gendarmerie nationale affronte l'équipe de la zone n°2 de Défense, dans une nouvelle confrontation sur le terrain.