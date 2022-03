Tchad : un trentenaire meurt en finale de coupe de consommation de whisky frelaté

Il existe bien des jeux stupides et dangereux. C'est celui qui a tué TP, dans une compétition de consommation de whisky frelaté, vendu en sachets. Le drame frisant un suicide a eu lieu le week-end dernier, au quartier Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la capitale tchadienne.



Sous cette chaleur torride de midi, deux équipes composées chacune de deux joueurs se défient dans une compétition qui débute directement par les demi-finales. Sous un hangar suffocant, des sachets d'alcool frelaté vidés remplissent la corbeille. Il fallait allier rapidité et résistance.



Chaque équipe ingurgite au plus vite possible, les sachets qui par moments, brûlent la paroi buccale. L'assistance, simultanément témoin et jury, tantôt encourage, tantôt raille. TP, un colporteur maigre, les lèvres rougies par des mois de consommation excessive de cet alcool, est pressenti favori, vu son exploit au tour précédent, c'est-à-dire en demi-finales.



Concentré sur le match de sa carrière, il ingurgite sans sourciller les sachets de Pastis, lance des bouffées épaisses de cigarettes en l'air, avale par moments des gorgées d'eau. Il avale jusqu'à 25 sachets alors que ses adversaires "sont tombés" à peine 20 sachets consommés. Il les taxe de femmes et emporte son trophée, un paquet de 20 sachets. Le lendemain matin, il est retrouvé mort dans une nappe de sang caillé.



La police venue faire le constat aperçoit un sachet de pastis à moitié vide, soigneusement posé à son chevet et un autre paquet de 20 sachets. "No comment !", soupirent les voisins qui lui avaient jusque-là prédit inexorablement une mort.

Prédiction renforcée par son oncle appelé au téléphone depuis Moundou. « Nous savions qu'il mourrait. Inhumez-le simplement », a-t-il ordonné.