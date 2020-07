Tchad : un vaste projet d'énergie solaire lancé pour améliorer le taux d’accès à l’électricité

Le ministre sortant du Pétrole et de l’Énergie, Mahamat Hamid Koua, a lancé lundi, au sein du département ministériel, le projet solaire pour le développement rural au Tchad (PESDRT), en présence du ministre de l’Économie et de la Planification du développement, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc et avec la participation par visioconférence de l’ambassadeur du Tchad au Maroc.



Le projet d’énergie solaire pour le développement rural au Tchad a pour objectif d’appuyer les programmes du pays en fournissant une électricité fiable et abordable pour la population des zones rurales sur l’axe Toukra-Mandelia au sud de la ville de N’djaména. Il vise à contribuer à augmenter le taux d’accès à l’électricité dans les régions de N’Djaména de 20 à 36% et au niveau national de 4 à 5,5% en 2025.



Plus précisément, il permettra la mise en service d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 3MWc, la réalisation sur l’axe Toukra - Mandélia au Sud de N'Djamena, de 157 km de lignes moyenne et basse tension et 82 transformateurs moyenne/basse tension ainsi que la réalisation d’au moins 6 400 connexions foyers et environ 600 activités économiques, industrielles et services publics.