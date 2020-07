Tchad : un véhicule avec des militaires français essuie des tirs à N'Djamena

Un véhicule banalisé avec des militaires français a essuyé des tirs lundi à proximité de la résidence privée du chef de l'État à N'Djamena, non loin de l'aéroport, selon une source sécuritaire.



Selon cette source, le véhicule s'est immobilisé près de la résidence privée du chef de l'État et de la mosquée qui se trouve à proximité pour prendre des photos.



Des militaires tchadiens ont ouvert le feu et sont parvenus à toucher deux pneus. Le véhicule -avec les pneus neutralisés- a pris la fuite avant de s'immobiliser au rond-point des "grands travaux".