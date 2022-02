Tchad : un véhicule de la STE braqué à Faya et retrouvé à Miski

Le commandant des opérations de Miski, le général de brigade Tidjani Miss Nassour, a fait le bilan de la mission qui a abouti à la récupération du véhicule. Le présumé braqueur, après avoir perpétré son acte, a garé le véhicule pendant deux jours dans la ville de Faya et l'a enduit de boue servant de camouflage.



Après Faya, le braqueur a emprunté le trajet de Tigui avant d'accoster Arkenia au Miski où il a été repéré par les forces de l'ordre aux environs de 2 heures du matin.



Cherchant à échapper aux forces de l'ordre, le braqueur s’est retrouvé face à une impasse et a fui en escaladant le massif montagneux, laissant le véhicule derrière lui.



Remettant la clé du véhicule au chef d'exploitation de la STE de Faya, Djimet Ramadan, le gouverneur de la province du Borkou, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a salué les efforts considérables des forces de l'ordre : celles de Faya en synergie avec celles de Miski.



Le gouverneur a invité les chefs traditionnels de la place à renforcer la collaboration avec les autorités administratives et militaires de la province car "ce lien sacré paraît fragilisé". Ainsi, chacun doit être "conscient et apporter son appui afin que les biens publics et privés soient sécurisés".