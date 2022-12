Tchad : un véhicule de transport finit sa course dans l'eau près d’Am Timan

Arrivée vers le village Mirer, sur l'axe menant vers Am-Timan, la voiture a fini sa course dans l'eau.



De retour d'une mission à Mongo, chef-lieu du Guéra, le cortège du gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, s'est arrêté ce lundi 13 décembre au lieu de l'accident pour constater les dégâts.



Selon un passager trouvé sur place, l'accident est survenu vers 22 heures. Les causes réelles ne sont pas connues mais selon plusieurs personnes, le conducteur apparemment sous l'effet du sommeil, a raté la piste pour faire plonger le véhicule à bord duquel, se trouve lui et ses trois compagnons. Ils sont tous sortis indemnes de cet accident.