Tchad : un véhicule militaire percute mortellement la femme et l'enfant d'un chef de village

Un accident mortel est survenu cet après-midi du 26 mars à l'entrée du village Kemkada, au Moyen-Chari, faisant deux morts, un enfant et sa mère.



Le chef de village de Kemkada a perdu sa femme et son fils dans l'accident. Les victimes ont été percutées par un véhicule militaire en provenance de Peni.



Le véhicule était conduit par un agent de sécurité. Le conducteur a ramassé les corps et a pris la direction de Koumra. En s'arrêtant à un péage à l'entrée de la ville de Koumra, le véhicule a été intercepté par les parents des victimes.



Le chef de village explique que sa femme était partie faire soigner son enfant malade au centre de santé de Kemkada.