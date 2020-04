Tchad : un vol Air France au départ de N'Djamena prévu samedi

L’Ambassade de France au Tchad a informé mardi qu’un vol commercial exceptionnel d’Air France au départ de N’Djamena et à destination de Paris CDG est programmé pour le samedi 18 avril à 14h30.



Elle précise que "celles et ceux qui souhaitent réserver une place sur ce vol doivent se rapprocher de l’agence Air France de N’Djamena à partir du 15 avril à 9h00."



"Les personnes non ressortissantes de l’espace Schengen devront apporter la preuve d’une correspondance aérienne vers leur destination finale et au départ de l’aéroport Charles de Gaulle sous peine de n’être pas autorisées à embarquer sur ce vol", indique l’Ambassade de France au Tchad.