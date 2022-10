Tchad : un voleur passe une bonne nuit dans une église !

Ce jeune voleur a mal choisi son terrain d'opération. En trompant la vigilance du gardien de ladite église, il s'est introduit dans la cour du lieu de culte.



« Il m'a demandé s'il peut avoir une natte et de l'eau. Je les lui ai remis, croyant qu’il était un choriste fatigué qui veut se reposer », témoigne le gardien.



Le responsable de la chorale, Djekadjim Roméo, livre des explications : « nous sommes en veillée de répétition pour un concert. Autour de 23 heures, on décide de faire une pause avant de reprendre. À la surprise de tous, nous avons aperçu un jeune inconnu dans la cour de l'église. Nous l'avons interrogé, et sa réponse nous a laissé croire qu'il est un intrus ».



En respectant la parole de Dieu, « je ne rends point le mal pour le mal », les choristes ont fait honneur à ce voleur en l'invitant à participer à leur répétition et en lui donnant une natte. Ce dernier s'est bien reposé, avant de repartir le lendemain matin.



La scène s'est déroulée à l'Eglise évangélique des frères de Chagoua, dans le 7ème arrondissement de Ndjamena.