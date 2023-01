TCHAD Tchad : un volume important d'exportation d'or et métaux précieux en 2022

Alwihda Info | Par Richard et Issa - 25 Janvier 2023





Le bureau des douanes de l'aéroport de N'Djamena a enregistré un volume important d'exportation d'or et autres métaux précieux en 2022, a indiqué le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin.



Il a fait cette déclaration fin décembre 2022, au cours d'une séance plénière au Palais de la démocratie devant les conseillers nationaux, au cours de l'adoption du projet de loi des finances portant budget général de l'État pour 2023.



Le ministre n'a toutefois pas donné de chiffres sur le volume d'exportation. Cette hausse des exportations a entrainé une hausse des recettes douanières, par la perception d'un droit de sortie au taux de 0,5% et d'une redevance statistique de 2% de la valeur d'exportation qui est ramenée à 18 750 FCFA/le gramme.



Ces taux ont été fixés par arrêté du 10 février 2022. Selon le ministre, « un travail considérable est en train d'être fait pour le contrôle à l’exportation de l'or et autres métaux précieux, afin de limiter leur sortie frauduleuse ». Tahir Hamid Nguilin relève que le secteur des mines « sera véritablement porteur de croissance économique de par son potentiel de contribution à la richesse nationale ».



Pour accroître la mobilisation des ressources issues de ce secteur, le ministère annonce qu'il mettra l'accent sur le renforcement des capacités, notamment la formation des cadres des douanes et des impôts en gemmologie et en contrôle des métaux précieux. Un cadre légal définit le prélèvement des recettes aurifères dans la loi des finances 2022.



En outre, le gouvernement prévoit de soumettre cette année un cadre législatif sur la gestion des redevances aurifères affectées aux provinces productrices de l'or au Tchad pour « un impact positif visible au sein des communautés des provinces productrices ». Toutefois, les Tchadiens sont dubitatifs sur cette question de gestion des redevances, évoquant le très mauvais souvenir dans la gestion des redevances liées aux ressources pétrolières.



En juin 2022, le président de Transition, Mahamat Idriss Deby, a révélé que l'exploitation et la vente clandestine d'or génère 57 milliards de Francs CFA par semaine. Une utilisation à bon escient de ces ressources peut impulser un réel développement du Tchad. Toutefois, l'État éprouve des difficultés à encadrer ce secteur et à asseoir l'autorité de l'État dans certaines contrées du pays.



En décembre 2020, l'ancien ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, a assuré que le Tchad dispose d'importances richesses sur l'ensemble du territoire national. Il a toutefois appelé à l'unité pour que les Tchadiens se concentrent véritablement sur le développement du pays.



« Pour un peu parler d'une manière générale du Tchad et surtout en regardant nos cartes, je me dis que nous sommes sur une aubaine. Le Tchad, l'ensemble du territoire tchadien est constitué, surtout en 2/3, des bassins sédimentaires, c'est-à-dire que la présence des hydrocarbures est affirmée. Le 1/3 qui reste est constitué de socles précambriens qui regorgent toutes les autres richesses du monde : le fer, l'uranium, le manganèse, l'or et pourquoi pas le diamant », a relevé Oumar Torbo Djarma.





