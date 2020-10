Tchad : unanimité sur la suppression du caractère confessionnel du serment

L'assemblée du 2ème Forum national inclusif a approuvé jeudi à l'unanimité deux premières résolutions à l'issue du premier jour des travaux. Il s'agit de la suppression du serment confessionnel ou l'enlèvement de son caractère confessionnel, et de la levée de la limitation de mandat des élus locaux.



"Il y a deux propositions qui ont été faites et qui sont ressorties. La question de la suppression pure et simple du serment confessionnel ou bien retirer le caractère confessionnel. Je pense que là, il y a une unanimité là-dessus. Sur le mandat des élus locaux aussi, ne pas limiter comme pour les députés", a indiqué la ministre Mariam Mahamat Nour qui est à la tête du présidium.



Ces deux préoccupations "ont fait l'unanimité dans la salle", a rappelé Pahimi Padacket Albert, vice-président du présidium. Il précise qu'elles vont désormais faire l'objet de résolutions.



À l'issue des débats, deux possibilités sont donc sur la table pour le serment, notamment celle qui consiste à ne pas le faire disparaitre mais à lui enlever son caractère confessionnel qui fait polémique au sein de la société.



Le premier Forum national inclusif de 2018 a consacré l'institution du serment confessionnel pour certaines catégories d’agents de l’État dont la formule a été fixée par la Loi après consultation des confessions religieuses.