Tchad : une 3ème édition du Festival Dary pour promouvoir le brassage

Dans son allocution, Achta Djibrine Sy a souligné que cette initiative qui rassemble les filles et fils des 23 provinces du Tchad en un seul lieu, a pour but de promouvoir le brassage culturel et artistique favorable au vivre ensemble et à la construction de l'identité tchadienne.



Cette édition aura la particularité de "rendre hommage au Feu Maréchal du Tchad pour son intérêt particulier et son attachement remarqué à la culture, lui qui a toujours accompagné et soutenu cet évènement national", précise la ministre.



Vu le contexte de la transition, les plus hautes Autorités ont restauré le département de la Culture, tout en lui confiant la charge de promouvoir la Diversité. L'organisation du Festival Dary en est la preuve. Dans ce contexte sociopolitique spécial, la tenue du Festival Dary se veut être un appel citoyen au chevet de la mère patrie, une interpellation pour une grande contribution du gouvernement et de ses partenaires, sponsors et acteurs culturels, artistiques et artisanaux, pour capter l'attention, les esprits et les coeurs, en faveur d'un dialogue national inclusif fraternel et apaisé pour une unité nationale et une paix durable.