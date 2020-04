Tchad : une École lance une plateforme de cours à distance pour ses étudiants

Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, Zakinet Dangbet, a affirmé que "la création de cette plateforme par l'ESSGET est la meilleure solution pour améliorer et encourager le milieu universitaire tchadien afin de mieux prévenir la propagation du Covid-19."



"Le gouvernement tchadien, en cette période de pandémie, tient à encourager l'ESSGET pour cette initiative dans le cadre de l'amélioration et de la continué des cours à distance", a-t-il dit.



La cérémonie a pris fin avec la remise de cadeaux afin d'encourager cette initiative de l'ESSGET. Il s'agit de cinq ordinateurs de la marque HP par le directeur général de l'entreprise DCHN, Abdoulaye Issa, et un groupe électrogène de 5 Kva par le directeur général de l'entreprise ZIZ, Zakaria Ibrahim.