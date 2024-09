Tchad : une Tchadienne sauve une vie grâce à la formation des pompiers militaires français

Angèle, 26 ans, vice-présidente d’une association de la société civile tchadienne, l’ASJT (association de sensibilisation et de scolarisation des jeunes Tchadiens), a témoigné de son expérience de vie auprès des médias.



En effet, elle a sauvé la vie d’un enfant qui s’étouffait, grâce aux gestes de premiers secours qu’elle a appris avec les pompiers militaires français de l’Escadron de sécurité incendie et sauvetage des Forces françaises au Sahel (FFS), le 8 août et qu’elle a su parfaitement pratiquer.



La semaine dernière, le 4 septembre, après avoir entendu les cris d’un enfant dans le quartier Chagoua, Angèle est sortie de chez elle et s’est dirigée vers un groupe d’enfants dont l’un d’entre eux suffoquait et semblait s’étouffer. L’enfant semblait dans un état critique et avait des difficultés à respirer.



Elle lui a parlé, a tenté de le rassurer et lui a expliqué ce qu’elle allait faire. Elle a alors appliqué les gestes de premiers secours (claques dans le dos et compression abdominale), avant que l’enfant finisse par recracher le morceau de patate douce qui était coincé dans ses voies respiratoires.



La jeune fille a ensuite été remerciée par les parents de l’enfant. Le lendemain, Angèle est retournée voir l’enfant qui jouait avec ses camarades et qui semblait en pleine forme. Très heureuse d’avoir sauvé un enfant, Angèle a souhaité remercier les Forces françaises : « Je remercie les militaires de l’armée française pour les gestes qu’ils m’ont appris et qui m’ont permis de sauver un enfant ».



La jeune femme leur a également demandé de poursuivre ces séances de sensibilisation aux gestes de premiers secours auprès de la société civile tchadienne. Enfin, elle a recommandé aux gens de suivre ce type de séance de sensibilisation aux gestes de premiers secours, et de les transmettre autour d’eux.



Le chef des pompiers militaires, le lieutenant Baptiste a souhaité souligner la réactivité de la jeune femme face à la situation : « elle a parfaitement su réagir, ce qui est significatif de son implication pendant la formation. Félicitations à Angèle pour son geste héroïque ! ».



Si le travail de coopération entre les pompiers militaires des Forces françaises au Sahel et les pompiers de N’Djamena ou les militaires tchadiens, est ancien, ce type de séance de sensibilisation aux gestes de premiers secours est plus récent, mais sera dorénavant régulier.



Ce type de témoignage conforte le lieutenant Baptiste dans sa volonté de poursuivre ce type de sensibilisation aux gestes qui sauvent au profit de la société civile tchadienne : « Nous sommes très heureux d’avoir pu transmettre quelques gestes vitaux à Angèle ; c’est un bel exemple de la coopération franco-tchadienne ».