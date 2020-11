Tchad : une action citoyenne de salubrité à l'hôpital provincial de Massakory

Ce sont au total 21 associations en collaboration avec la mairie de Massakory et la Croix Rouge provinciale de Hadjer Lamis qui ont donné un coup de balai à l'hôpital provincial de Massakory.



Les bénévoles étaient tous munis de pelles, râteaux, balais, brouettes et tricycles pour donner à l'hôpital de Massakory une image nouvelle.



De la morgue aux toilettes en passant par la pédiatrie, l'ophtalmologie , la maternité, et les autres services, le collectif des associations de jeunes du département de Dagana a nettoyé tout l'hôpital.



Les membres de ces associations ont ensuite donné des conseils aux gardes malades, à savoir ne pas jeter les ordures à n'importe quel endroit.



Pour le coordonnateur du collectif des associations, Mahamat Chaïbo, la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation sont inscrites en lettres d'or dans leurs activités.



Le maire de la commune de Massakory, Korom Mahamat Kosso, salue l'initiative des jeunes et les exhorte à pérenniser ces actions citoyennes.



Pour sa part, le directeur administratif intérimaire de l'hôpital de Massakory, Dr. Dillah Manacé, explique que l'hôpital est un lieu qui doit être toujours propre.



"Le collectif des associations de jeunes vient d'effectuer un devoir citoyen et nationaliste", dit-il. Dr. Dillah Manacé s'en félicite et demande aux jeunes de les aider sur la sensibilisation auprès de la population de Massakory. Il appelle les jeunes à sensibiliser également sur le don de sang.



Le collectif des associations a promis de pérenniser cette action dans toute la ville et chaque deux semaines.